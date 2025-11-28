FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Marmaris'te Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C. yakalandı.

Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.