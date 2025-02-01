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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Malatya'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Malatya'da Yakalandı
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Malatya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Malatya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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