FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.Ö'yü yakaladı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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