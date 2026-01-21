Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari B.Ö.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel