Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari B.Ö.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
