Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme:
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B'nin (59) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
