Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İ.B'nin (59) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
