FETÖ Üyesi Erzurum'da Jandarma Tarafından Yakalandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi, jandarma ekiplerince anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oltu ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı takibe aldı.

Oltu-Tortum kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan FETÖ hükümlüsü, ekiplerin koordineli çalışması sonucu anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.