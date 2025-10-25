Haberler

FETÖ Üyesi Erzurum'da Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi, jandarma ekiplerinin anlık araç takibi ile yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi, jandarma ekiplerince anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oltu ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı takibe aldı.

Oltu-Tortum kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan FETÖ hükümlüsü, ekiplerin koordineli çalışması sonucu anlık araç takibi yapılarak yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Hızını alamayan araç koyun sürüsüne daldı

Feci görüntüler! Koyun sürüsüne böyle daldı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.