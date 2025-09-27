FETÖ Üyesi E.T. Kayseri'de Yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.T. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel