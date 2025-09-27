Haberler

FETÖ Üyesi E.T. Kayseri'de Yakalandı

FETÖ Üyesi E.T. Kayseri'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu kesinleşen 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T., jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine konuldu.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.T. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Galatasaray, gerçekleştirilmesi imkansız olanı başardı
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu

Kaçan gollere dert yandı: Adalet olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.