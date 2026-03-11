FETÖ hükümlüsü firari ihraç polis yakalandı
Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç polis memuru G.Ö. (38), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç polis memuru G.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.