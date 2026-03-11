Haberler

FETÖ hükümlüsü firari ihraç polis yakalandı

FETÖ hükümlüsü firari ihraç polis yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru G.Ö. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan G.Ö., cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç polis memuru G.Ö. (38), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç polis memuru G.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ESKİ FETÖ'CÜ POLİS YAKALANDI

Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor