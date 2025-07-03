FETÖ Üyeliği Suçlamasıyla Aranan Kişi Sahte Kimlikle Yakalandı

FETÖ Üyeliği Suçlamasıyla Aranan Kişi Sahte Kimlikle Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan K.Ç.Ç., kafede yapılan bir sorgulama sırasında sahte kimlik ile yakalandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milas Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kafede şüphe üzerine bir kişi sorgulandı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan kişinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan K.Ç.Ç. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
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