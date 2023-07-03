Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği hastanede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi Ege Üniversitesi eski rektörü Hoşcoşkun yakalandı

İZMİR - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması çerçevesinde, 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'ne geldi. Hoşcoşkun'u tanıyanlar durumu polise ihbar etti. Hastaneye gelen polis ekiplerince Hoşcoşkun, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenilirken, tedavisi süresince de kendisine polis ekiplerinin refakat edeceği bilgisi edinildi.