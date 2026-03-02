Haberler

Gri listede aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve gri kategoride aranan meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve iki ayrı 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan, meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıldır gri kategoride aranan Sakınan, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
