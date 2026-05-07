Malatya Merkezli 17 İlde Fetö Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya merkezli yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilerek 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı ve istihbarat birimleri tarafından yürütüldü.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi.

"17 ilde eş zamanlı operasyon"

Malatya merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
