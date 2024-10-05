FETÖ/PDY Üyesi Karı Koca Manisa'da Yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan karı koca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İ.K. ve S.K., firari olarak 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranıyorlardı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan karı koca yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İ.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eşi S.K'yi ilçede saklandıkları yerde yakalandı.
Gözaltına alınan İ.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.