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FETÖ/PDY Üyesi İhraç Üsteğmen Tutuklandı

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Osmaniye'de FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

OSMANİYE'de hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S.'nin adresini tespit etti. Ekiplerin koordineli yürüttüğü araştırma ve tespit çalışmaları neticesinde H.S. operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S., tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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