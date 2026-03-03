Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Fetö/Pdy ile İlişkili 22 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi, 15 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 4 kişinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 ilde FETÖ/PYD terör örgütü operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5'i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen), 5'i görevde astsubay, 9'u daha önce ilişiği kesilmiş/emekli olmuş subay/astsubay, 1'i görevde kamu personeli, 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, olmak üzere toplam (22) şüphelinin, 03.03.2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Şüphelilerden 15'inin yakalanarak gözaltına alındığı, 3'ünün yakalanmasına çalışıldığı, 4'ünün ise yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA