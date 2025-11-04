Haberler

FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında TÜBİTAK'ta çalışan 2 ve Aselsan'da çalışan 1 kişinin bulunduğu açıklandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanıdır.
  • Şüphelilerin SİGNAL uygulaması üzerinden gizli ve şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

UYGULAMA ÜZERİNDE GİZLİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına aındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıosman kara:

Mecliste CHP teklifiyle fetonun siyasi ayağı araştırılsın, akp mhp oylarıyla "HAYIR"

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Fetö ye darbeyi kim vurdu? Fetö yokken de bu ülke otomobil üretemedi. ama o zaman gene chp vardı. Uçak fabrikaları kapatırlırken de ak parti fetö yoktu ama chp vardı. N.Killigil in silah bomba fab. kapatılırken de akp yoktu fetö yoktu ama CHP vardı. boş yapma

yanıt13
yanıt15
Haber YorumlarıFerdi Kerim:

OS KA ; KA KA KA KA KA

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTabii Uyelik:

Vay be, demek Signal, Allah bilir WhatsApp da vardır. Signal tüm dünyada en güvenilir mesajlaşma uygulaması kabul ediliyor. Tutuklayacak bahane bulamayınca buna mı sıra geldi. Mesajlarını okuyamadığımız için suçlusun, kim bilir neler yazdın.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Evde Signal diş macunu olanlar yandı desene Müptezeller ne yapacaklarını şaşırdı

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıGoethegitme:

Mesajlari emniyette gözüne sokarak okurlarsa napcan;)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Telefonunda baylok çıkan fetöyle resimleri olan yolunu gözleyen ne istedi ise veren kozmik odaları soydurup kenara çekilen alçaklara zannediyorum hesabı bu millet soracak

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Fetöyle resmi olmayan yokki sosyal medyada tonla her siyasi partiden adamla resmi var. taa öğrenciyken Fethullan gülen e CHP den davetiye bile gitmiş. belge var. Kozmik oda dediğin yerde ne var? 100 yıldır ülkenin gelişmesi engel olan derin devlet Manda yönetiminin hazırladığı dosyalar mı?

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıOrco Can:

Biraz bilgi dunyanin .Medeniyet dexigimiz ulkelerde uygulama nasil.mesela avrupa sana mahkeme telefobunun sifresi ne deyince verme bakalim ne oluyor .heke abd. sifreyi verme direk suclusun demekki okk 20 yil ceza. az okuyun ogrenin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
