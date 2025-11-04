FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli gözaltında
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında TÜBİTAK'ta çalışan 2 ve Aselsan'da çalışan 1 kişinin bulunduğu açıklandı.
UYGULAMA ÜZERİNDE GİZLİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına aındı.