FETÖ/PDY operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 51 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 23'ü aktif kamu görevlisi.

İSTANBUL merkezli 13 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, ilgili şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde oldukları, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramalarının tespit edildiği, ayrıca aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu tespit edildi.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

