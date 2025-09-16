Haberler

FETÖ Operasyonu İçin Aylarca Hazırlık Yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü FETÖ'yle mücadelede ortak bir çalışma yürüttü. Operasyonun hazırlıkları aylar sürdü ve şüphelilerin bağlantıları titiz bir şekilde deşifre edildi.

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI AYLAR SÜRDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü ve operasyonun hazırlıklarının aylar sürdüğünü belirtti. Çoğunluğu daha önceden Dışişleri'nden uzaklaştırılan şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalarla deşifre edildiği ve bu şüphelilerin örgütün yapılanmasında rol aldığı belirtildi. Bakanlık kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

