FETÖ Operasyonu İçin Aylarca Hazırlık Yapıldı

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI AYLAR SÜRDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü ve operasyonun hazırlıklarının aylar sürdüğünü belirtti. Çoğunluğu daha önceden Dışişleri'nden uzaklaştırılan şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalarla deşifre edildiği ve bu şüphelilerin örgütün yapılanmasında rol aldığı belirtildi. Bakanlık kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.