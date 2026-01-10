Haberler

34 ilde FETÖ operasyonları; 43 tutuklama

34 ilde FETÖ operasyonları; 43 tutuklama
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 77 FETÖ şüphelisinin yakalandığını ve 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Bakan, FETÖ ile mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 34 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü. Şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibatta bulundukları, örgüte iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sanal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. 34 ilde 2 haftadır devam eden operasyonlarda 77 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin 43'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bakan Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
