İçişleri Bakanlığı'ndan FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 33 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 69 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafında 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

