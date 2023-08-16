FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında gerekçeli karar açıklandı: Kırgızistan'da topladığı paralarda FETÖ'ye maddi destek sağladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafınca gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezası alan FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, sanığın darbe girişiminden sonra Kırgızistan'da topladığı paralarla FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine maddi destek yaptığı, konaklayacağı yer ayarladığı, ülkeye girme ve çıkmada yardımcı olduğu ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı aktarıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın gerekçeli kararında sanık İnandı'nın FETÖ yapılanmasına 1985 yılında katıldığı ve örgüt içerisinde "Bilal" kod adı ile yer aldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, İnandı'nın FETÖ'de çeşitli görevler aldığı, ve örgüte bağlı eğitim kurumlarında yöneticilik yaptığı belirtildi.

İnandı'nın FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla 1995 yılında Kırgızistan'a gittiği Sebat Eğitim Kurumları AŞ'de genel müdür yardımcısı, 1998-2001 yılları arası yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Gerekçeli kararda 2016 yılında yapılan darbe girişimi sonrasında İnandı'nın Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan "ülke imamlarından" sorumlu olarak "Orta Asya imamlığı" görevini üstlendiği anlatıldı. Kararda, İnandı'nın 2016'da yapılan darbe girişimi sonrasında Kırgızistan'da topladığı paralarla örgütün üst düzey yöneticilerine maddi yardım yaptığı, kalacak yer ayarladığı, ülkeye girmede ve ülkeden ayrılmada yardımcı olduğu, vatandaşlık ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı belirtildi.

Verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Orhan İnandı 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt lideri Gülen'in kampındaki yurt dışı koordinatörü Ali Ursavaş isimli üst düzey örgüt mensubu tarafından organize edilen Kazakistan ülke imamı Mesut Ata, Tacikistan ülke imamı Sabahattin Günay ile örgütün toparlanmasına yönelik kararların alındığı toplantıya katıldığı, toplantıda alınan kararların Kırgızistan da uygulandığı tespit edilmiştir. Sanık İnandı'nın Kırgızistan'da siyasi olarak bağlantılar kurduğu ve örgütün Türkiye yapılanmasında olduğu gibi Kırgızistan yapılanmasında da devlet kademelerine yerleşmesinde rol oynadığı, FETÖ'ye üyeler kazandırmak amacıyla örgüte ait eğitim kurumu olan Sebat Eğitim Kurumlarına bağlı olan birçok okulun açılışında da görev aldığı belirlenmiştir."

Ayrıca gerekçeli kararda şunlarda yer aldı:

"İnandı'nın Orta Asya'daki FETÖ üyelerine örgütün hedefleri ve hedefleri istikamtinde örgütsel talimatlar verdiği, örgütün amacı istiksmetinde yaşamını sürdürdüğü, silahlı terör örgütünün ideolojisini, hedeflerini, faaliyetlerini benimsediği, örgütle organik bağ kurduğu, örgüt adına yapılan faaliyetlerde aktif olarak rol aldığı, örgüt üyelerine hedef tayin ettiği, bu şekilde sanığın hiyerarşik olarak örgüt üyelerinin üzerinde bulunduğu geniş bir alanda iş bölümü yapabildiği tespit edilmiştir. Sanığın örgütsel faaliyetleri denetleyebildiği, emir ve direktif verebildiği, sanığın bu eylemlerinin örgüt üyeliği suçu boyutunu aştığı ve örgüt yöneticiliği suçunun sübutuna delil niteliğindeki örgütsel eylemlerde bulunduğu, anlaşıldığından 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ANKARA