FETÖ'nün Mahrem İmamı Hakan Kahraman Yakaladı

Güncelleme:
Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamı Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonla, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "mahrem imamı" Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.

Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
