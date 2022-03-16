FETÖ'nün 'güncel kamu yapılanması' soruşturmasında 5 tutuklama - Haberler

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FETÖ'nün 'güncel kamu yapılanması' soruşturmasında 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Güncel
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FETÖ'nün 'güncel kamu yapılanması' soruşturmasında 5 tutuklama

ANKARA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'güncel kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'güncel kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Mart'ta FETÖ/PDY'nin 'güncel kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada; 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve 1'i ihraç edilen 9 kamu görevlisi ile 1 özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcıya ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelilerden 3'ünün, etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve örgütün kamuda yeniden nasıl organize olduğunu anlattıkları belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Kamu, Güncel, Haberler

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