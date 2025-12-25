Haberler

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol talebi

FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve imza" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Arıboğan ve Helvacı, savcılıkça "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer şüpheliler Gülüm ile Köksal serbest bırakıldı.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
