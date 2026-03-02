Haberler

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 yıldır firari olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
