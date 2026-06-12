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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama
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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli tutuklandı. Örgütün 'Işık Evi' adı altında faaliyet gösteren 22 öğrenci evi tespit edildi.

İZMİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 41 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde; örgüt mensuplarının öğrenci evi adı altında faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen evlerde hareket ettikleri, il genelinde örgüt tarafından finanse edilen toplam 22 öğrenci evinin bulunduğu tespit edildi. Sorumlu şüphelilerin, bu evleri gizlilik kurallarına riayet ederek kontrol ettikleri, kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

'GEZİ GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜT KAMPI'

Soruşturma kapsamında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 6 şüphelinin kod isim kullandığı, örgütsel para transferlerinin çeşitli maskeleme yöntemleriyle gerçekleştirildiği ve bazı şüphelilerin yurt dışına gezi görünümü altında örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıklarının değerlendirildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 38 şüpheli serbest kaldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli infaz kurumuna sevk edildi. 1 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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