FETÖ iltisaklı 385 hesaba erişim engeli
İletişim Başkanlığı, FETÖ'ye ait terör propagandası yapan 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesaplar, dezenformasyon ürettikleri için tespit edildi.
İLETİŞİM Başkanlığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ocak'ta sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ iltisaklı sanal medya hesabı tespit edildiğini duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yeni tespitlerle birlikte FETÖ iltisaklı hesap sayısı 385'e yükseldi. Terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.