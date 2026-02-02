Haberler

FETÖ iltisaklı 385 hesaba erişim engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı, FETÖ'ye ait terör propagandası yapan 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesaplar, dezenformasyon ürettikleri için tespit edildi.

İLETİŞİM Başkanlığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ocak'ta sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ iltisaklı sanal medya hesabı tespit edildiğini duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yeni tespitlerle birlikte FETÖ iltisaklı hesap sayısı 385'e yükseldi. Terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirlenen FETÖ iltisaklı 385 sanal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı

Kriz büyüyor! Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu