FETÖ ile İlişkili İki Şirket Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, 27 Ağustos günü gözaltına alındı. ASSAN Grup bünyesindeki 10 şirkete kayyum olarak TMSF atandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte savunma yapan şüphelilerden Emin Öner, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalma' suçlarından, Gürcan Okumuş ise 'Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.