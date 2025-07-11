FETÖ İle İlgili Yargılanan Polisler Hakkında Ceza Talebi

FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi sızdırdıkları öne sürülen 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz 3 sanık hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası, tutuklu sanık hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' davasında 4 polisin tutuksuz yargılanmaları devam ederken; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi sızdırıldığı iddiasıyla aynı 4 polis hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21 yıl 6'şar aya kadar hapsi, soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

CEZA TALEBİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tek tutuklu sanık Serkan Dinçer ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Savcı esasa ilişkin mütalaasında; iddianamede 3 emniyet mensubu hakkında istenen 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçunun Anayasa Mahkemesi (AYM), tarafından iptal edilmesi gerekçesiyle bu suçtan sanıkların beraatini istedi. Savcı ayrıca sanıklar Çelik, Öner ve Demircan hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından 5'er yıla kadar hapis talep etti. Savcı tutuklu sanık Dinçer hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanık Dinçer, beraatine ve tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara karar kuran mahkeme heyeti, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için istediği süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.