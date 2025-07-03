FETÖ Hükümlüsü Sarıkaya'da Yakalandı

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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