Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü 57 yaşındaki K.S. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı K.S. (57) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
