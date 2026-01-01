Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Hatay'da, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü H.K. düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Antakya'da saklandığı yer belirlendi ve cezaevine gönderildi.
Hatay'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan H.K'nin, Antakya ilçesinde saklandığı evi belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.