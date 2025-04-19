FETÖ Hükümlüsü Atakum'da Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü M.C. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu ele geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (53) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel