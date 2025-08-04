FETÖ Hükümlüsü Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ hükümlüsü S.Y. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlülerin tespitine yönelik çalışma yürütürken, S.Y. kent merkezinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen S.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

FETÖ hükümlüsü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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