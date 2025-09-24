FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay Hüseyin K. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saklandığı ikamete düzenlediği operasyonla onu gözaltına aldı.
Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin K'yi (38) yakalamak için çalışma yaptı.
Ekipler, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda Hüseyin K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
