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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Hakkında ABD Yorum Yapmaktan Kaçınıyor

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili olarak ABD'li yetkililer yorum yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

NEW Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili ABD'li yetkililer yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında Gülen'in ölümü soruldu.

Patel, "Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam." diyerek soruyu geçiştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, FETÖ elebaşının ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

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