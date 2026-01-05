Haberler

FETÖ hükümlüsü ihraç öğretim üyesi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi K.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi K.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretim görevlisi K.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu