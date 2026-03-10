Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.S., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı