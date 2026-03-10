Haberler

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.S., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor

İran'a şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Şehirler aynı anda vuruluyor
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte ünlü oyuncunun 8 Mart'tan yeni görüntüleri
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali

Oğul Hamaney'le ilgili niyetini açıkladı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu