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Fetih Merkez Komitesi, Batı Şeria'da patlama uyarısı yapıp İsrail'e yaptırım istedi

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Fetih Hareketi Merkez Komitesi, uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Komite, Batı Şeria'da durumun 'patlama noktasına' gelebileceği uyarısında bulunarak İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaparak, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun "patlama noktasına" gelebileceği uyarısında bulundu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Merkez Komitesi, Ramallah'ta Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlediği toplantının ardından açıklama yaptı.

Filistinlilere, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik saldırıların "büyük bir endişeyle takip edildiği" aktarılan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e karşı "bir an önce yaptırım uygulama" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Tel Aviv yönetimi Filistinlilere yönelik saldırıları genişletmekle suçlandı.

Filistinlilerin cami ve kilise gibi kutsal mekanlarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca zeytin hasadı mevsiminde Filistinli çiftçilerin saldırıya uğradığı, mahsullerinin çalındığı aktarıldı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "İsrail resmi kurumları ile İsrail ordusunun koruması, finansmanı ve teşvikiyle Filistinlilere karşı terör eylemleri gerçekleştirdiği" vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da durumun "patlamaya yol açacağı" uyarısı yapılan açıklamada, gerilimin tırmandırılması nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlardan İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Filistinli gruplarla diyalog

Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin'deki gelişmelere ilişkin Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve diğer Filistinli gruplarla yürütülen görüşmelerin "olumlu bir havada" geçtiği bildirildi.

Filistinli grupların "sorumluluk bilinci" sergilediği aktarılan açıklamada, birliğin sağlanması ve bölünmenin kalıcı hale getirilmesine karşı mücadele edilmesi için yürütülen çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

Siyasi uzlaşı ve yasama seçimlerine dayalı birliği sağlamak amacıyla Filistinli gruplarla diyaloğun devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, bu ulusal bir ortaklık kurmak için "stratejik bir seçenek" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde Filistinli gruplarla diyaloğun sürdürülmesine bağlı kalındığı da belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, Filistin yasama seçimlerinin teknik bir engel çıkmaması ve Filistinli tarafların erteleme konusunda uzlaşmaması halinde planlanan tarihte yapılacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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