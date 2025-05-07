Fetih Hareketi: Gazze'deki Açlık, Uluslararası Sisteminin Çöküşünün Kanıtı

Fetih Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail tarafından aç bırakılmasının "uluslararası sistemin çöküşüne dair açık bir kanıt" olduğunu açıkladı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yazılı açıklamada bulundu.

Devle, açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin aç bırakılması suçu artık sadece İsrail vahşetinin kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası sistemin çöküşünün ve en temel insan haklarını bile koruyamamasının açık bir kanıtı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Gazze konusundaki sessizliğini "utanç verici" olarak niteleyen Devle, İsrail'in bu sessizlikten güç alarak Filistinlileri aç bırakmaya devam ettiğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir şekilde suç işlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

"İsrail'in bütün kırmızı çizgileri aştığını" vurgulayan Devle, "açlığı kitlesel katliam aracına dönüştürme ısrarı karşısında kınama açıklamalarının artık bir faydası olmadığına" işaret etti.

Fetih Hareketi Sözcüsü Devle, "Çocuklar ölüyor, aileler yok ediliyor ve adalet sağlanamıyor. Bu durum BM sistemini tüm özünden ve değerlerinden yoksun bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirterek, "Artık durum saatler geçtikçe kötüye gidiyor." diye konuşmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ni "kıtlık bölgesi" ilan ettiklerini duyurmuştu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.