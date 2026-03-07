Fethiye Kaymakamı Akkayal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkaya, mesajında, kadının yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

Kadınlara verilen değerin uygar toplum olmanın en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Akkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün sağlanmasında, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesinde kadınlar her zaman önemli rol oynamaktadır. Türk kadını, kurulan ilk Türk devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alıp gereken saygıyı görmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda yerini almıştır. 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışıyla, kadınların hayatın bütün alanlarında etkin bir şekilde var olmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur."

Akkaya, başta şehit ve gazilerin kıymetli anneleri ile eşleri olmak üzere fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.