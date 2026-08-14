Fethiye'de hafızlarla yaz Kur'an kursu değerlendirmesi
Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Gelecek dönem projeleri ve faaliyetler görüşüldü, katkılarından dolayı hafızlara teşekkür edildi.
Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru, yaz Kur'an kurslarında fahri belletmen olarak görev yapan mezun hafızlarla değerlendirme toplantısında buluştu.
Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda düzenlenen toplantıda, kurslarda yürütülen çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.
Ayrıca gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Doğru, yaz Kur'an kurslarına sundukları katkılardan dolayı mezun hafızlara teşekkür etti.
Kaynak: AA