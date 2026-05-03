Fethiye'deki yağlı güreşlerde Başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde İsmail Balaban'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek kazandı.

Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri, Karaçulha Futbol Sahası'nda yapıldı. Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlere Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının da aralarında bulunduğu 550 sporcu katıldı. Gün boyu süren mücadeleler sonunda başpehlivanlık finalinde Cengizhan Şimşek ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Zorlu geçen müsabakada rakibini yenen Şimşek, altın kemerin sahibi oldu.

Güreşlerde gelecek senenin ağalık ihalesi de gerçekleştirildi. Beldeyken mahalleye dönüştürülen Karaçulha'nın eski belediye başkanlarından Mustafa Kiremitli'nin torunu Batuhan Kiremitli, 10 milyon 48 bin TL'lik teklifiyle ihaleyi kazanarak güreş ağası seçildi. Kiremitli, ağalığı üst üste üçüncü kez kazanarak altın kemerin daimi sahibi olma hakkını elde etti.

Türk ata sporu yağlı güreşin önemli organizasyonları arasında yer alan etkinlik, bu yıl da yoğun katılım ve ilgiyle tamamlandı.

Haber - Kamera: Gülgün KAŞLI / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
