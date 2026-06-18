Fethiye'de Yörük geleneği "Dont testisi" tanıtıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Yörük geleneği Dont testisinin yapım süreci uygulamalı olarak gösterildi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri de ziyaretçilere sunuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde Yörük geleneği "Dont testisi" uygulamalı olarak tanıtıldı.
Esenköy Mahallesi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Etkinlikte, Yörüklerin günlük yaşamında kullandığı ve yaklaşık 200 yıllık geçmişi olduğu belirtilen geleneksel Dont testisinin yapım süreci de uygulamalı olarak gösterildi.
Katılımcılar, üretim aşamalarını izleyerek bilgi aldı.
Kaynak: AA / Onur Çadır