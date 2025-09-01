Fethiye'de Yeni Adli Yıl Töreni Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Fethiye Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Fethiye Adliyesi ve Muğla Barosu Fethiye Temsilciliği çelenkleri Atatürk büstüne bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar daha sonra Adliye binasında verilen kokteyle katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, tebrikleri kabul etti.

Karartı ve Özer programa katılan meslektaşlarının, avukatların ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve kamu kurum amirleri de katıldı.