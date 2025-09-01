Fethiye'de Yeni Adli Yıl Töreni Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Fethiye Adliyesi ve Muğla Barosu çelenkleri Atatürk büstüne bırakıldı. Törene katılan yetkililer, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Fethiye Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Fethiye Adliyesi ve Muğla Barosu Fethiye Temsilciliği çelenkleri Atatürk büstüne bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar daha sonra Adliye binasında verilen kokteyle katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, tebrikleri kabul etti.

Karartı ve Özer programa katılan meslektaşlarının, avukatların ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve kamu kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yıldız futbolcu için çuval çuval para teklif edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.