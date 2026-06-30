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Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karada düzenlenen operasyonda ise 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenlide 10'u çocuk, 25 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipler tarafından yapılan operasyonla da karada olayla ilgili olduğu tespit edilen 4 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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