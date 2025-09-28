Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İki Pilot ve Yolcu Kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan iki ayrı yamaç paraşütü, ağaçlara takıldı. Paraşütlerden birinin pilotu ile yanındaki yolcusu kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer paraşütün Türk pilotu N.Ş. ile Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak (32) ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Babadağ'da bugün saat 12.30 sıralarında iki ayrı yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Babadağ'dan tandem atlayış yapılan iki yamaç paraşütü, 1700 metre pistinin yaklaşık 600 metre güneyinde ormanlık alana iniş yaparak ağaçları takıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, 3 saatlik çaba sonucunda Türk pilot N.Ş. ve Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak'a halatlar yardımıyla ulaşıp, bulundukları yerden kurtardı. Türk pilot ve yolcusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan aynı saatte ağaca takılan diğer yamaç paraşütünün pilotu ve yolcusunun ise kendi imkanları ile kurtularak, bölgeden çıktıkları bildirildi.