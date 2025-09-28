Haberler

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İki Pilot ve Yolcu Kurtarıldı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: İki Pilot ve Yolcu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da meydana gelen tandem yamaç paraşütü kazasında, bir pilot ve Polonyalı yolcu Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Diğer paraşüt ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan iki ayrı yamaç paraşütü, ağaçlara takıldı. Paraşütlerden birinin pilotu ile yanındaki yolcusu kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer paraşütün Türk pilotu N.Ş. ile Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak (32) ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Babadağ'da bugün saat 12.30 sıralarında iki ayrı yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Babadağ'dan tandem atlayış yapılan iki yamaç paraşütü, 1700 metre pistinin yaklaşık 600 metre güneyinde ormanlık alana iniş yaparak ağaçları takıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, 3 saatlik çaba sonucunda Türk pilot N.Ş. ve Polonya uyruklu yolcu Natalis Weronika Frackowiak'a halatlar yardımıyla ulaşıp, bulundukları yerden kurtardı. Türk pilot ve yolcusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan aynı saatte ağaca takılan diğer yamaç paraşütünün pilotu ve yolcusunun ise kendi imkanları ile kurtularak, bölgeden çıktıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.