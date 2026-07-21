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Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 195 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1 kilo 195 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Suça ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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