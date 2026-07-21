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Almanya'nın uyuşturucu suçlarından aradığı Polonya uyruklu şüpheli Fethiye'de yakalandı

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Almanya tarafından uluslararası uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu şüpheli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya makamlarınca uluslararası seviyede uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu P.N'nin saklandığı adresi tespit etti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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