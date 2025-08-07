Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürüklenen bir teknedeki iki kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne sahil güvenlik botuna yedeklenerek iskeleye ulaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Karagözler Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
